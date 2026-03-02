現地３月２日に開催されたブンデスリーガ第24節で、シュツットガルトが塩貝健人が所属するヴォルフスブルクとホームで対戦した。この一戦をシュツットガルトのOBであり、元日本代表の岡崎慎司氏がスタジアムで観戦。『DAZN』の中継映像で、試合終盤にその姿が抜かれた。すると岡崎氏の隣には同クラブのレジェンドであり、かつては浦和レッズでもプレーし、現役引退後には監督として浦和をJ１優勝に導いた元ドイツ代表のギド