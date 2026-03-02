北海道旭川市の路上で、２歳の女の子がタクシーにはねられ死亡するひき逃げ事件がありました。タクシーを降りた直後の女の子に何があったのでしょうか。（山岡記者）「車の下の部分を入念に警察官が調べています」ナンバープレートは緑色。警察署の車庫にあったのはタクシーの車両です。このタクシーが、ある事件に関わったとされています。 「娘が車にはねられたかもしれない」２月２７日