2026年2月27日（木）8:50発表日本鉱工業生産指数2026年1月速報値 【1】結果：1月の鉱工業生産指数は増加も従来見込みからは鈍化／先行きは生産減の見込み 2026年1月の鉱工業指数は、生産指数が前月比2.2%増と前の月から大きく上昇しました。3ヶ月ぶりの上昇となりました。しかし、12月分の製造予測では補正値ベースで7.2％増と大幅増が見込まれていましたが、それと比較すると小幅な上昇にとどまりました。業種別には、