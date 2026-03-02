新潟県は2日、部局長・地域振興局長の人事を発表しました。産業労働部長には渡辺憲一氏が就任。観光文化スポーツ部長には、出納局長の新井恵氏が就きます。また、新たにこども家庭課長の小島寛之氏が佐渡地域振興局長に昇任しました。人事は以下の通りです。(26年4月1日付) 新潟県 令和8年4月1日付け人事異動（幹部職員）左から新任・氏名・旧任危機管理監兼行財政改革監／森永正幸(61)／危機管理監兼行財政改革監産業労働