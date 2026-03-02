知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の罪に問われた福島県の復興ボランティア団体の代表に前橋地裁は無罪を言い渡しました。福島県南相馬市の復興ボランティア団体の代表・上野敬幸被告（53）は、おととし7月、群馬県太田市内のビジネスホテルで20代の知人女性に、性的暴行を加えたとする不同意性交の罪に問われています。前橋地裁はきょう（2日）の判決で、「女性は被告の泊まる部屋に行かない選択肢もあった」と指摘。そ