イラン情勢の急速な悪化を受け、外国為替市場では円安が進み、およそ1か月ぶりに一時1ドル＝157円台をつけました。【映像】イラン情勢悪化で円安進行イスラエルとアメリカの攻撃によって、最高指導者のハメネイ師が死亡するなど、イラン情勢が急速に悪化していることをうけ、外国為替相場では有事のドル買いが進み、円が売られています。午後3時半すぎには2月9日以来となる1ドル＝157円台をつけました。市場関係者は、日本