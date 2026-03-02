兵庫県宝塚市役所でメダルを手にする「りくりゅう」ペアの三浦璃来選手＝2日午後ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた愛称「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）が2日、それぞれの故郷の市役所を訪れて成果を報告し、改めて応援への感謝を言葉にした。三浦選手は兵庫県宝塚市の森臨太郎市長らと会い「メダルを持ち帰ることができてうれしく思う。温かい声援のおかげで滑