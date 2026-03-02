【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】デパートのカフェで遭遇する人々。その2＝居眠りおじさん。それは失礼にも私が心の中でひそかに呼んでいる、ある男性のニックネーム。その方はスーツ姿のビジネスマン、50代と思われるおじさん。こちらさんはどこに座るかはそんなに気にしない（前回のほぼ親子は席にかなりこだわる）。気にしないと私が判断するのは、あちこちの席で見かけるからだ。おじさんは、デパートのカフェで