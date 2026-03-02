アメリカとイスラエルがイランを攻撃してから初めての取り引きとなった東京株式市場では、原油価格の上昇もあって日経平均株価が大きく下落しました。【映像】日経平均、下げ幅一時1500円超安 終値は793円安日経平均株価は、先週末まで3日連続で終値の最高値を更新していましたが、リスクを回避する動きから午前中から幅広い銘柄が売られ、下げ幅は一時1500円を超えました。終値は先週末より793円安い、5万8057円でした。