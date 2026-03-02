バスケットボールＢ１リーグの京都ハンナリーズは２日、京都市南区内に１０月竣工予定の専用練習場「ハンナリーズベース」（仮称）建設予定地で地鎮祭を行った。設計監理、施工者の会社関係者のほか、クラブから竹之下仁八オーナー（５０）、松島鴻太社長（３４）らが出席した。メインコートやシューティング用ゴールなどプロ仕様の「練習棟」（１階建て１０５８平方メートル）と、食堂やロッカー、トレーニングルーム、シャワ