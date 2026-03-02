ソフトバンク・斉藤和巳２軍監督が２日、宮崎キャンプを総括した。キャンプのＢ組はこの日、ＷＢＣオーストラリア代表と強化試合（サンマリン）を予定していたが、雨天中止となった。今季就任した斉藤２軍監督が、充実の２月を振り返った。「量だけで言うと絶対野手の方が多くなるんで」としたうえで「やってない、足りひんなとか、やってないなって思う選手が正直、野手関しては１人もおらんかな」と、連日アーリーワークから