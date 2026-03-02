ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が２日、群馬・高崎市の同校で行われた卒業式に出席した。石垣元は球団を通じて、「久しぶりに学校にいくと楽しい思い出、そして苦い思い出も蘇ってきました。本当に濃い最高の３年間でした。久しぶりにチームメートや色々な方々とも再会をして、色々な話が出来ましたし、応援の言葉をもらいました。自分もプロの世界で頑張らないといけないなあと改めて思いました。状