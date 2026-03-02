シンプルだから作りやすいフィナンシェの黄金比率卵白50g砂糖50gアーモンドパウダー25g薄力粉25gバター50g焼きたてはサクッ、時間がたつとむっちり感が増して、どちらも美味。焦がしバターがじゅわっとしみ出し、アーモンドの香ばしさが広がります。フィナンシェ材料(約10×5cmのフィナンシェ型5個分)卵白50gグラニュー糖（または上白糖）50gアーモンドパウダー25g薄力粉25gバター（食塩不使用）50g〈型用〉バター（食塩不使用）1g