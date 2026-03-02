鹿児島市に本社がある学習塾の「昴」で、ひと足早く入社式が開かれました。 （新入社員代表 櫻井颯哉さん）「人を育てる教育の価値を見失うことなく、生徒の未来に責任を持つ講師として成長していくことをここに誓います」 九州内で学習塾およそ60校を展開する昴では、新入職員が春休みから児童・生徒を教えるため毎年、この時期に入社式を行っています。「日々鍛錬し自分磨きに励んでください」 式では、西村秋社長が、宮崎と