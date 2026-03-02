奄美市の奄美高校の卒業式には107人の卒業生が出席しました。 「右の者は本校工業に関する学科、機械電気科の課程を終了したことを証する」 各クラスの代表に卒業証書が手渡されたあと、卒業生代表、中山心さんが高校時代の思い出や保護者への感謝の言葉を伝えると、目頭を抑える卒業生や保護者の姿が見られました。 奄美高校の卒業生107人のうち、8割以上の87人が進学や就職で島を離れます。 式の後は、記念撮影するなどして