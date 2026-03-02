高松工芸高校の卒業生高松市番町 旅立ちのシーズンです。香川県の県立高校で2日、卒業式が行われました。 高松工芸高校の卒業式には約280人の卒業生と家族らが出席しました。 卒業生を代表して長尾篤さんが「工芸高校で過ごした日々は私たちの一生の宝です。自彊して息まずの精神を胸に新しい世界に羽ばたきます」と決意を述べました。 式の後、卒業生は教室で卒業証書を受け取りました。卒業アルバ