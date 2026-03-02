福岡の新たな観光ブランドとなるでしょうか。福岡市早良区で3月2日、2週間後にオープンを控える「福岡プリンスホテル ももち浜」の内覧会です。 ■八木菜月アナウンサー「ホテル最上階にあるスイートルームです。博多湾が一望できます。」あいにくの天気ですが、晴れた場合は、このような素敵な景色が広がります。こちらは1泊およそ6万円から予約できる最上階のスイートルームです。一般フ