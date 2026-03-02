２日の東京株式市場は日経平均が先物主導で波乱含みの値動きとなり、一時は１５００円を上回る急落をみせたが、売り一巡後は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前営業日比７９３円０３銭安の５万８０５７円２４銭と５日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２６億９４１５万株、売買代金概算は８兆６３０５億円。値上がり銘柄数は３４０、対して値下がり銘柄数は１２２３、変わらずは３３銘柄だった。 きょうの