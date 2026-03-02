就労支援施設を運営していた南陽市の特定非営利活動法人みなあいが、山形地方裁判所米沢支部から破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約9,900万円とみられます。帝国データバンク山形支店によりますと、南陽市二色根綿打の特定非営利活動法人みなあいは、2012年12月に設立され、「障がい者自立支援センターさくら」を運営して就労支援や生活介護、短期入所サービスなどを展開していました。2020年3月には