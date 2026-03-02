お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（54）が2日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。スマートフォンをすぐに触ってしまう癖を明かした。この日は、「先延ばししているアレが気になる…そのストレス解消します！」と題して、先延ばし癖対策を特集。先延ばし癖がある塚地は「面倒くさがり」「誘惑に弱い」タイプに当てはまるという。「スマホをすぐに使っちゃう。配信の映画とか見てても、見ながらスマホ