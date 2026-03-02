記者会見する日銀の氷見野良三副総裁＝2日午後、和歌山市日銀の氷見野良三副総裁は2日、和歌山市内で記者会見した。経済物価情勢の改善に応じて利上げを進めるとしている日銀の方針について、中東情勢の悪化で変わるのかとの質問に「方針自体に変化があるとは考えていない」と述べた。市場では早ければ4月にも利上げするとの見方があるが、次の利上げの実施時期に関する言及は避けた。米国とイスラエルによるイラン攻撃で原油