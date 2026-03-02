アイドルグループ「SUPEREIGHT」の丸山隆平（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台で共演する女優との親交について語った。この日はダンサーで女優の菅原小春とそろって登場した。2人は14日から上演される舞台「oasis」で初共演すると言い、現在は稽古中。丸山は「会えば元気になるんで」と目を細めた。2人は稽古中「ずっと踊ってます」と丸山。菅原も「2人で」と舞台の内容