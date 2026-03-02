新指揮官の桶谷大ヘッドコーチのチーム初白星に選手らから手荒い祝福がおくられました。1日に行われたFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選で、日本は韓国に競り勝ち新体制での初勝利を手にしました。2月にトム・ホーバス氏から桶谷HCに指揮官が変わった日本代表。渡邊雄太選手も気持ちに寄り添います。「このタイミングでヘッドコーチを引き受けてくれるというのは、とても大変だったと思う。誰よりも一番プレッ