キングズ戦でシュートを放つレーカーズの八村＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは1日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのキングズ戦で体調不良による離脱から3試合ぶりに復帰した。途中出場で22分20秒プレーし、8得点だった。チームは128―104で勝って36勝24敗とした。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は本拠地シカゴでのバックス戦で終盤に56秒出