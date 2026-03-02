◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBA世界ミニマム級タイトルマッチ松本流星《12回戦》高田勇仁（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（27＝帝拳）が2日、都内の所属ジムで公開練習を行った。初防衛戦となる同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）との再戦に向け、シャドーとミット打ちを1ラウンドずつ披露。高田陣営の渡辺マネジャーが視察する中、精力的に動き「一度やっ