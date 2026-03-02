物価高が止まらない中、お値段“均一”でしかもお安い！現場が今人気に。お店を徹底取材してきました。【写真を見る】お値段“均一”激安店の安さのワケ丸ごと仕入れで！メニューの9割が「438円均一」物価高が止まらない中、低価格で、しかもお値段変わらずの「均一」商品が今、大人気なんです！まずNスタが訪れたのは2月5日、東京・新橋にオープンした居酒屋「魚えもん」。こちらのお店の特徴が…お客さん「びっくりしたんですけ