フリーアナウンサー青木源太（42）が2日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンの決起集会で支払いを行ったとされる菅野智之投手（36）に直撃取材した。巨人時代に菅野を取材していた青木アナはメールで「気になったのはあれだけのメンバーがいる中で、どうやって支払いをしたのか」と質問をぶつけた。菅野か