【第46話】 3月2日 公開 □第46話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月2日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第46話「メイドのよがり」をヤンマガWebにて公開した。 第46話では、捕らえたメイドから、彼女に支持を出したのはララなのかを聞き出そうとする。しかし、外は既にララたちに包囲されており……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ