不同意わいせつの疑いで、村上市に住む教諭の男（23）が2日、逮捕されました。警察の調べによりますと男は、2025年12月頃、新潟県下越地区で、面識ある13歳未満の女性に対し、抱きつくわいせつな行為をした疑いです。男は、2月9日に別の13歳未満の女性に対し抱きつくわいせつな行為をした疑いで、翌10日に逮捕され、その捜査や学校の調査で今回の容疑が浮上したということです。今回の容疑は、前回と同じく勤務時間中だったという