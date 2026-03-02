3月2日、B2西地区のベルテックス静岡は、選手情報を更新。1月6日にインジュアリーリスト（IL）に登録された加納誠也の同リスト登録抹消と、バローンマーテルのIL登録が発表された。 愛知県出身で現在36歳の加納は196センチ95キロのパワーフォワード。筑波大学を卒業後、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋（現：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でプレー。その後つくばロボッツ