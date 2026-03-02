伊藤園は２日の取引終了後、２６年４月期第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比５．１％増の３７９４億７７００万円、営業利益は同１０．３％減の１５９億６７００万円、最終損益が８８００万円の赤字（前年同期は１１３億６７００万円の黒字）となった。原材料などコストの上昇が響いた。自動販売機事業での減損損失の計上により、最終赤字に転落した。 出所：MINKABU PR