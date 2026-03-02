演劇の青山vol.2 短編集『ばちがい』 演劇の青山vol.2 短編集『ばちがい』3月8日(日)に東京・ユーロライブで上演される。 演劇の青山は、俳優の福田恵と、演出家の大沢秋生、ピン芸人の どくさいスイッチ企画からなる演劇ユニット。福田とどくさいがR-1グランプリ準々決勝で出会ったところから縁が始まり、演劇の大先輩 大沢を誘って、なんだかんだで一緒に演劇をつくっている。 第2回本公演となる今回は、演劇の青山が