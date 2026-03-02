日本トイレ研究所は2月に、HAPが制作した子ども向けデジタル教材「まちがいをさがせ！災害時のT・K・B」を公開した。●避難環境の問題を分かりやすく理解できる「まちがいをさがせ！災害時のT・K・B」は、過去の災害で繰り返し問題となってきた災害関連死を防ぐために必要な防災の知識を、T（快適なトイレ）・K（温かい食事を提供するキッチン）・B（身体を休めるベッド）の視点で学べるデジタル教材。災害関連死を防いで健