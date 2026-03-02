ブランジスタ [東証Ｓ] が3月2日大引け後(16:15)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を25円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の15円→40円に大幅増額修正した。年間配当は65円(前期は10円)となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な利益還元を