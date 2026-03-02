ピープル [東証Ｓ] が3月2日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期の経常損益(非連結)は1億7500万円の赤字(前の期は4500万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の1億8900万円の赤字を上回って着地。なお、27年1月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比46.3％減の3600万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同