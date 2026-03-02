北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、運航会社の社長・桂田精一被告の被告人質問が行われました。今後の裁判のスケジュールです。３月３日は検察側から桂田被告へ、４日は被害者家族から桂田被告への被告人質問が続きます。そして、４月１６日には検察側からの求刑、６月１７日には判決が言い渡される予定です。引き続き、３日・４日の質問に桂田被告が何を語るのか注目されます。