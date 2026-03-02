俳優・アーティスト、のん（32）が、2日までに自身のブログを更新。大胆なウエストカッティングが際立つブラックコーデにロングコートを合わせたモードな装いを披露し、ファンから称賛の声が相次いでいる。【写真】称賛相次ぐ！美ウエスト際立つコーデを公開したのんのんは、イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara」の新作コレクションショーを訪問。2月27日付で「今年も」と題してブログを更新し、「力