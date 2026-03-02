警察庁外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」制度について警察庁は2日、厳格化後の25年10〜12月の3カ月で、延べ2万7354人に交通ルールを問う「知識確認」を実施し、42.8％に当たる1万1716人が通過したと発表した。厳格化前の24年の通過率は92.5％だった。制度変更前の知識確認は正誤問題を10問出題し、7問以上の正答で通過としていた。25年10月からは出題数を50問に増やし、45問以上の正答を要件と