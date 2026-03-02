カブスの鈴木誠也外野手（31）が1日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）にVTR出演。ヤクルトの前監督で大リーグでもプレーした高津臣吾氏のインタビューに応じた。インタビューのテーマは「メジャーで生きていくための生命線」。高津氏に「自分が思う武器、生命線って鈴木誠也自身はどう思いますか？」と質問されると、鈴木は真剣な表情で「選球眼」と回答。これに高津氏は思わず「選球眼だよね！