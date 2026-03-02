お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（５１）が２日、大阪市内で行われた「ワールドマスターズゲームズ２０２７関西」（２０２７年５月１４〜３０日）のプレス発表会に出席した。同大会は２府７県（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、福井、徳島、鳥取）で行われるおおむね３０歳以上であればプロ・アマ問わず参加可能なスポーツ大会だ。期間中にサッカーなどの団体競技から空手などの個人種目まで３５競技５９種目が競わ