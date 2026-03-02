AlibabaのAI部門が開発したパーソナルAIアシスタント「CoPaw」がオープンソース化されました。CoPawはWindows・macOS・Linuxにインストール可能で、ローカルAIモデルを実行して各種タスクを実行させられます。また、ClawHubで公開されているスキルを導入して自分専用にカスタムすることもできます。CoPaw - Works for you, grows with you.https://copaw.agentscope.io/1/4 We are thrilled to announce that CoPaw is now open so