【モデルプレス＝2026/03/02】4月11日スタートの東海テレビ・フジテレビ系『時光代理人』（毎週土曜23時40分〜）で主演を務める俳優の本郷奏多が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。過去に戻れたらやりたいことを明かした。【写真】フジ4月期キャスト豪華集結◆本郷奏多、佐藤大樹の印象明かす本作で「過去を変えることができない」というル