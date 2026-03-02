◆米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック最終日（１日、フロリダ州ＰＧＡナショナル＝７２２３ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、１２位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、通算８アンダーで１７位だった。３位でスタートしたニコ・エチャバリア（コロンビア）が６６をマークし、１７アンダーで今季初優勝、通算３勝目を挙げた。優勝賞金は１７