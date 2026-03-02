2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する韓国代表が2日、京セラドームで阪神との強化試合に臨み3-3で引き分けた。前日の練習から合流したキム・ヘソン内野手（ドジャース）は「7番・二塁」で先発したものの無安打3三振。初回の打席で対戦した27歳の才木浩人投手を「本当にいい投手でした」と称えた。キム・ヘソンの