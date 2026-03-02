J１千葉は２日、千葉市内でホーム・柏戦（７日・フクアリ）に向けた練習を公開した。ここまで開幕戦のみ１試合出場にとどまっているＭＦ岩井琢朗（２３）は「インパクトを残さないと」とアピールを誓った。約１時間の居残り練習では、武器である１対１の対人練習で磨きをかけ「準備はしている」と出場機会を狙う。花粉症患者で処方箋の薬を愛用し「飲まないとやってられない」と鼻をすするが「出た時に何か残せるような選手にな