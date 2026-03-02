メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県小牧市のスクラップ工場で火事があり、消火活動が続いています。 消防によりますと、2日午後2時半すぎ、小牧市三ツ渕で「会社のトラックが燃えている」と消防に通報がありました。 消防車など7台が出動して午後3時半現在も消火活動が行われています。 スクラップ工場の資材置き場に置かれていた鉄くずが燃えていて、鎮火のメドはたっていないということです。 この火事によるけが