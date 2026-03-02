（資料）東日本大震災パネル展 2011年に発生した東日本大震災から間もなく15年です。岡山市は、記憶を風化させないために当時の被害状況などを伝えるパネル展を3月9日から開きます。 岡山市役所の会場には、震災から復興までの様子を写したパネルやハザードマップ、防災対策用品などが展示されます。 「東日本大震災パネル展」は、3月9日から11日まで岡山市役所1階の市民ホールで開催されます。