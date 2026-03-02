マスク資料 香川県教育委員会は2日、県内の小・中・高校の7校が新たにインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。地域別では三豊市が3校、高松市・丸亀市・坂出市・小豆島町が各1校です。全ての学校でB型のウイルスが検出されています