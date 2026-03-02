阪神甲子園球場で行われる、春のセンバツに北九州市の九州国際大付属高校野球部が出場します。3月2日、壮行会が開かれ、選手たちは全国制覇を誓いました。 北九州市八幡東区の九州国際大付属高校の体育館では、およそ1400人の生徒を前に野球部の壮行会が開かれました。九国大付属の野球部は4年ぶり4度目の春のセンバツ出場です。去年11月、九州代表として出場した明治神宮大会では、創部67年目で初めて日本一となりました。壮行会