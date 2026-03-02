プルマン東京田町に新スイーツ「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」が登場。贈り物やご褒美時間にぴったりな、地球にやさしくサステナブルな選択ができる新たな定番ギフトが通年販売されます！ プルマン東京田町「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」  発売日：2026年3月1日（日）より通年販売価格：4,500円(税込)販売場所：KASA GRAB ＆ GO (テイクアウト専用) / 東京都港区芝浦3-1-21